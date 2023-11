Calcio – Il Lerici a Ceparana

Lerici – Ridda di assenti per acciacchi vari nel Lerici che, per la 4.a giornata del campionato di Seconda Categoria ligure (Girone F) si appresta a far visita alla squadra B del Ceparana, domenica 5/11: ore 15 al “Cipriano Incerti”; arbitra Coccoluto.

Mancano nientepopodimeno che Failla, Panzonato, Schiffini, Caputo, Bonvini, Cozzani, Vassale e Shurbaj.

Questi per la cronaca gli altri incontri in programma nel turno sempre domenica 5…Mamas B-Monterosso al “Pieroni” della Pieve alle 11 con arbitro Esposito, Santerenzina B-San Lazzaro Lunense al “Bibolini” di Falconara alle 11 con direzione di Mandolfino di Chiavari, Spezia Calcio Popolare-Mamas Giovani al “Tanca” spezzino alle 15 con direttore di gara Castellucci.

Di scena nel frattempo il giorno prima Bolanese B-Nave e Rio Maior-Speziasportale.

Nella foto il centravanti lericino Alessio Cuva