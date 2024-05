Eurovision Song Contest 2024: le canzoni in gara

Stiamo avvicinandoci all’ attesa finale dell’Eurovision Song Contest 2024, un evento musicale che attira l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

I fan sono in fibrillazione mentre concorrenti provenienti da ogni angolo del continente si preparano per il gran finale dell’11 maggio, pronti a contendersi i favori della giuria e del pubblico proveniente da ben 37 paesi europei.

Nonostante le controversie politiche e le discussioni sull’opportunità di boicottare, o meno, l’evento di quest’anno, condotto da Petra Mede e Malin Akerman, le aspettative sono altissime per questa edizione ospitata in Svezia.

L’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con la sua toccante canzone “La Noia”.

Le canzoni in competizione sono state annunciate da tempo.

Come da tradizione, la finale vedrà la partecipazione dei cosiddetti “Big Five”, i cinque paesi europei che hanno maggiormente contribuito al festival dal punto di vista finanziario, insieme al paese vincitore dell’edizione precedente, la Svezia.

A questi si aggiungono i 10 paesi vincitori della prima semifinale tenutasi il 7 maggio scorso.

Ecco gli artisti in gara sono:

Francia: Slimane con la canzone “Mon amour”

Germania: ISAAK con la canzone “Always On The Run”

Italia: Angelina Mango con la canzone “La noia”

Regno Unito: Olly Alexander con la canzone “Dizzy”

Spagna: Nebulossa con la canzone “ZORRA”

Svezia: Marcus & Martinus con la canzone “Unforgettable”

Cipro: Silia Kapsis con la canzone “Liar”

Croazia: Baby Lasagna con la canzone “Rim Tim Tagi Dim”

Finlandia: Windowman95 con la canzone “No rules!”

Irlanda: Bambie Thug con la canzone “Doomsday Blue”

Lituania: Silvester Belt con la canzone “Luktelk”

Lussemburgo: Tali con la canzone “Fighter”

Portogallo: Iolanda con la canzone “Grito”

Serbia: Teya Dora con la canzone “Ramonda”

Slovenia: Raiven con la canzone “Veronika”

Ucraina: alyona alyona e Jerry Heil con la canzone “Teresa & Maria”

In attesa dei risultati della seconda semifinale, prevista per il 9 maggio alle 21:00, fan e giornalisti non si fermano nel formulare pronostici sui possibili vincitori della competizione.