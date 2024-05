Palazzo Tursi, successo per la collettiva RiArtEco

Una occasione per visitare una interessante collettiva dedicata all’ambiente ed all’ecologia nella quale le opere sono state tutte realizzate attraverso il riciclo dei più diversi materiali.

Si tratta della mostra “Riarteco2024” giunta a Genova alla ventesima edizione.

Questo l’elenco dei gruppi e degli artisti che vi hanno aderito: Piera Anfosso, Paolo Beltrambini, Paola Buzzi, Aldo Celle, Cinzia Colantoni, Enzo Dente, Mario Formica, Fu. Ma.Te.Ci., Roberto Gambarino, Laboratorio Selvaggiatro degli Elfi, Paolo Lo Giudice, Umberto Padovani, Francesco Pernice, Giovanni Tortora, Stefania Verderosa e Adria Viola. Erano presenti alla inaugurazione gironalisti, critici, amanti dell’arte, il presidente della locale sezione di Riarteco Aldo Celle, gli assessori Lorenza Rosso e Francesca Corso, il dottor Daniele Pallavicini presidente ConfCommercio giovani Genova, la Delegata RiarArteco Roma Silvia Filippi, gli artisti e tanti soci dell’associazione appartenenti alle varie sezioni fra i quali il grafico ingauno Umberto Padovani.

La mostra, che avuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, di Regione Liguria, del Comune di Genova, della Fondazione Michelangelo Pistoletto Città dell’Arte Biella, di ENAC e Le Fusa, proseguirà fino al 19 maggio nell’ Atrio del Palazzo Tursi in via Garibaldi, 9, in orario di apertura del Comune. Claudio Almanzi