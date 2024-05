Iren: Revoca temporanea delle deleghe all'AD, CdA Attiva Contingency Plan

Il Consiglio di amministrazione di Iren ha adottato misure decisive oggi, convocando una riunione straordinaria in risposta alle notizie recenti riguardanti l’amministratore delegato Paolo Emilio Signorini, che è stato arrestato in carcere per corruzione nell’ambito dell’inchiesta della Dda e della Procura di Genova, in cui sono rimasti coinvolti anche l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e il governatore ligure Giovanni Toti.

“La situazione – hanno spiegato da Iren – ha reso impossibile per l’amministratore delegato esercitare temporaneamente le proprie deleghe”.

“In un’azione mirata a garantire stabilità e continuità nella gestione aziendale – hanno aggiunto da Iren – il Cda ha attivato il ‘contingency plan’ interno del Gruppo. Di conseguenza, ha deliberato la temporanea revoca delle deleghe all’amministratore delegato, trasferendole temporaneamente agli altri due organi delegati.

Questa mossa strategica è stata presa per assicurare che le operazioni aziendali procedano senza interruzioni significative durante questo periodo di transizione.

Iren rimane impegnata nel mantenere la fiducia degli investitori e dei clienti mentre affronta questa situazione in modo proattivo.

In particolare, al presidente, oltre alle deleghe attuali, ovvero:

Comunicazione, Relazioni Esterne e Public Affairs;

Associazioni;

Internazionalizzazione e Progetti Strategici;

Affari Regolatori;

Permitting;

Innovazione;

Finanza e Investor relations

Segreteria Societaria;

M&A

sono state affidate anche le seguenti deleghe:

Business Unit Ambiente;

Business Unit Energia;

Business Unit Mercato;

Business Unit Reti;

Affari Legali;

Energy Management;

Amministrazione, Pianificazione e Controllo.

Al vice presidente, oltre alle deleghe attuali, ovvero:

Affari Societari;

Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali;

Internal Audit e Compliance;

Personale e Organizzazione

sono state affidate anche le seguenti deleghe:

Approvvigionamenti, Logistica e Servizi;

Tecnologie e Sistemi informativi;Risk Management.

Questo assetto garantisce la piena continuità delle attività aziendali per il conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano industriale”.