Cosenza-Spezia 2-2: Il Var ferma gli Aquilotti in una partita emozionante

Nella 37ª giornata di Serie B, il match tra Cosenza e Spezia si conclude con un emozionante pareggio per 2-2, caratterizzato da colpi di scena e tensione fino all’ultimo secondo.

Il punto di svolta arriva nell’ultimo minuto di recupero, quando lo Spezia sembra siglare la vittoria grazie a Vignali, servito magistralmente da Bertola. Tuttavia, l’entusiasmo dei giocatori e dei tifosi viene bruscamente interrotto dall’intervento del Var, che rileva un millimetrico fuorigioco, determinando così l’annullamento del gol.

La partita al Marulla si conclude quindi in parità, con lo Spezia ora obbligato a vincere contro il Venezia venerdì sera per consolidare il proprio posto in classifica e superare anche la Ternana, che affronterà una Feralpisalò già retrocessa in Serie C.

Da sottolineare la prestazione di Tutino del Cosenza, autore di una pregevole doppietta: il primo gol arriva al 5′ del primo tempo su calcio di punizione, mentre il secondo, sempre al 5′ ma nel secondo tempo, è frutto di un magnifico colpo di tacco in area di rigore.

Lo Spezia, invece, riesce a rimontare grazie a Reca, che segna nel primo tempo durante i minuti di recupero, e a un magnifico tiro di Elia dalla distanza al 29′ del secondo tempo.

Nonostante il finale drammatico con il gol annullato di Vignali per fuorigioco, D’Angelo e i suoi giocatori dovranno giocarsi tutte le loro carte nell’ultima giornata. In caso di parità di punti con la Ternana, entrerà in gioco la differenza reti.

Il tabellino

MARCATORI: 5′ pt Tutino (C), 45’ + 7’ Reca pt (S), 50’ st Tutino (C), 29’ st Elia (S)

5′ TUTINO, 45+7 Reca, 50′ TUTINO, 74′ Elia,

COSENZA (3-5-2): Micai; Meroni, Camporese, Venturi (19′ st Fontanarosa); Marras, Zuccon, Viviani (19′ Voca), Antonucci (31′ st Florenzi), D’Orazio; Mazzocchi (32′ st Forte), Tutino (44′ st Canotto). A disp. : Lai, Marson, Cimino, Gyamfi, Frabotta, Praszelik, Crespi, Novello. All. : Viali

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Mateju (1′ st Vignali), Hristov, Nikolaou; Verde (40′ st Falcinelli), Nagy, S. Esposito, Bandinelli (17′ Bertola), Reca (17′ st Elia); Di Serio (35′ st Cuda), P. Esposito. A disp. : Zovko, Jagiello, Candelari, Tanco, Wisniewski, Cipot, Moro. All. : D’Angelo

ARBITRO: Sacchi di Macerata

NOTE: Spettatori presenti: 11. 012, di cui 80 tifosi dello Spezia. Al 51′ pt Micai (C) para un rigore a Verde (S). Espulso al 53′ pt il team manager del Cosenza Kevin Marulla. Ammoniti: Reca (S), Viviani (C), P. Esposito (S), Marras (C), Micai (C), Nikolaou (S). Angoli: 14-5 per lo Spezia. Recupero: 3’+5′ pt – 4′ st