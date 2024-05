Gita di My Trekking tra le valli di Uscio, Fontanabuona e Valbisagno

Oggi gita guidata attraverso le valli del primo entroterra genovese organizzata da My Trekking. Partenza ore 9:15

Durata: 7 h 45 min

DATI TECNICI

Lunghezza in Km: 18

Dislivelli in salita ed in discesa: mt.700

Colore: arancione

PROGRAMMA DI MASSIMA

Pranzo al sacco portato da casa. Ore 17 circa fine gita l’orario di fine gita è puramente indicativo: dipendendo dal ritmo di camminata dei partecipanti e da eventuali imprevisti potrebbe discostarsi anche di molto da quello previsto.

Si raggiunge il valico che mette in comunicazione la valle del torrente Recco (Valle di Uscio) con la Val Fontanabuona, Recco con Gattorna, con il pullman. Su agevovoli sentieri si perde quota leggermente per poi risalire verso Monte Croce dei Fo a mt.973, la montagna che domina Bargagli.Si scende verso S.Alberto e poi Traso per poi raggiungere la localita’ la Presa. Scesi sull’acquedotto, si raggiunge Cavassolo e infine Prato dove si potrà prendere il bus n.13 al capolinea.

ATTENZIONE: OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DA TREKKING!

ISCRIZIONI

Contributo associativo: 8,00 euro a persona

