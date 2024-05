Recco, Carlo Gandolfo presenta la squadra. Conferme e volti nuovi.

E’ all’insegna della continuità, a Recco, la ricandidatura a sindaco del primo cittadino uscente Carlo Gandolfo. Il sindaco propone una propria lista civica e incassa anche questa volta il sostegno dei partiti del centro-destra.

La presentazione si è svolta in una Sala Polivalente stracolma, incapace di ospitare i numerosi sostenitori intervenuti.

«Una squadra composta di validissime conferme e la metà di nuovi ingressi, tutti di assoluto potenziale, che vanno a completare il gruppo». Così Carlo Gandolfo, ha introdotto la sua “Lista per Recco”, con la quale correrà alle prossime elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno per la riconferma alla guida del Comune.

«La lista è formata da recchesi, profondamente radicati e attivi nella vita sociale – aggiunge – il nostro programma è la naturale prosecuzione di quanto avviato nel 2019, punti realistici e perseguibili.

Abbiamo lavorato e realizzato tanto, nonostante le sfide del Covid e della crisi energetica. Adesso, con entusiasmo, ci affidiamo al voto, auspicando di continuare a meritare la stima della città per farla crescere ancora nei prossimi anni».

Durante la presentazione Gandolfo ha sottolineato:

«Un’amministrazione che dedica costantemente un’ampia fetta del suo bilancio comunale ai servizi alla persona, è un’amministrazione che fa una scelta chiara e pone le esigenze del cittadino tra le priorità della sua azione. Abbiamo governato con una pianificazione di investimenti consistenti. Abbiamo numerosi progetti, alcuni già in corso, altri che desideriamo realizzare perché essenziali per lo sviluppo futuro della città».

La “Lista per Recco – Gandolfo Sindaco” i candidati per il secondo mandato:

Ilaria Adorno, 38 anni, insegnante di scuola primaria con esperienza in ambito sociale; Paolo Nicola Badalini, 54 anni, presidente del Consiglio Comunale in carica, laureato in consulenza del lavoro e relazioni sindacali, impegnato nella società civile.

Leonardo Baldineti, 24 anni, laureato in scienze politiche e dell’amministrazione, master in progettazione europea; Luisa Capurro, 56 anni, impiegata Pro Loco Recco, impegnata nel volontariato e valorizzazione delle tradizioni cittadine.

Edvige Fanin, 40 anni, vicesindaco e assessore all’ambiente in carica, avvocato cassazionista specializzato in diritto penale e diritto minorile, runner per passione. Davide Manerba, 25 anni, assessore in carica a Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Servizi Sociali,

Giovanni (detto Gianni) Paratore, 70 anni, pensionato, ex dirigente di azienda, impegnato nel sociale e olivicoltore per passione; Claudio Pozzo, 39 anni, geometra libero professionista, amante delle tradizioni, attivo nel volontariato.

Erica Ragno, 48 anni, commerciante, “positiva, sorridente, con voi per migliorare la nostra città”; Sara Rastelli, 31 anni, architetto, assessore ai Lavori Pubblici in carica, direttore sportivo Pro Recco Pallavolo; Giuseppe Rotunno, 59 anni, laureato, funzionario pubblico, assessore in carica.

Maria (detta Chicca) Zanzi, 52 anni, assessore in carica, operatore tecnico 118 formatore dell’emergenza, impegnata nel sociale, nel volontariato, “amante della natura e dello sport”. Antonio Bovetti