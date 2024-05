Incidente alla Foce, moto a terra

Incidente, intorno alle 19, alla Foce all’incrocio tra via Ruspoli e via Finocchiaro Aprile.

Un’auto, una Citroen C1, proveniente da via Ruspoli, probabilmente non ha rispettato lo stop ed è entrata in contatto con una moto Honda che ha sua volta, forse non procedeva ad un’andatura consona.

Nell’impatto la moto è rimasta incastrata nell’auto e il centauro, un 19enne, è stato trasportato in codice giallo al San Martino..

Sul posto sono giunti alcuni agenti della Polizia Locale dal sezione della via e un’ambulanza della Croce Bianca Genovese.