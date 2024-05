Condannato a 27 anni per l’omicidio della moglie

La donna era stata strangolata nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2023. Trasportata in ospedale era morta dopo due giorni di agonia

Un uomo è stato condannato a 27 anni di reclusione per l’omicidio della moglie, Etleva Bodi, avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2023 tramite strangolamento.

La sentenza è stata emessa dal presidente della corte d’assise Franco Greco nel contesto del processo per omicidio che si è svolto a Savona.

L’uomo, di 42 anni e di origine albanese, è stato riconosciuto colpevole di aver strangolato la moglie durante una lite domestica, lasciandola senza vita sul letto mentre i loro figli dormivano nell’altra stanza.

Oltre alla condanna penale, l’imputato è stato ordinato a versare un risarcimento di 770 mila euro alle parti civili coinvolte nel processo. Tuttavia, è stato assolto dalle accuse di lesioni aggravate e continuate.

L’aggressione è avvenuta in seguito a una discussione accesa, alimentata dalla gelosia del marito. Dopo che la moglie si era rifugiata in camera da letto per cercare di sfuggire all’aggressione e forse per chiedere aiuto, l’uomo l’ha seguita e ha commesso l’atto omicida.

L’assassino, consapevole dei suoi atti, ha chiamato il numero di emergenza 112 per richiedere soccorso. Sul posto sono intervenuti sanitari e carabinieri, che lo hanno immediatamente arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Purtroppo, la donna è deceduta poco dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona.

Il pubblico ministero Giovanni Battista Ferro aveva richiesto l’ergastolo durante la requisitoria.