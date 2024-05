Stelle nello Sport, il 23 maggio la Notte degli Oscar

Un quarto di secolo di successi

Il 23 maggio segna un momento importante per Stelle nello Sport, poiché celebra il suo 25° anniversario di collaborazione con lo Sport Ligure con la tanto attesa Notte degli Oscar.

Questo evento, che si tiene ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, promette di essere un’occasione straordinaria per la comunità sportiva locale e per tutti gli appassionati.

Un anno di successi e record

L’anniversario di Stelle nello Sport è accompagnato da un anno speciale, caratterizzato da numeri record e una serie di iniziative che hanno contribuito a consolidare il legame tra lo sport e la comunità.

Grazie al sostegno della Regione Liguria, del Comune di Genova e dei patrocini istituzionali, il progetto ha continuato a promuovere i valori dello sport in tutti i settori della società, dal livello agonistico a quello amatoriale.

Sportivi liguri dell’anno: un tributo ai campioni locali

Il lancio del 25° anno di Stelle nello Sport ha segnato l’inizio di un intenso periodo di votazioni per eleggere gli Sportivi liguri dell’anno.

In due mesi sono arrivati 241.102 voti per l’elezione degli Sportivi liguri dell’anno. Una straordinaria “maratona” che incorona Albert Guðmundsson e Manuel De Luca (Rossoblucerchiati-Trofeo Eco Eridania), Andrea Fondelli (BIG Maschile-Trofeo BPER), Anita Corradino (BIG Femminile-Trofeo Villa Montallegro), Tommaso Mondello (Junior Maschile-Trofeo Cambiaso Risso), Caterina Congiu (Junior Femminile-Trofeo PSA Italy), Andrea Marsella (Green-Trofeo ERG) e Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti (Società-Trofeo Novelli 1934).

Questi campioni riceveranno l’Oscar dello sport ligure il prossimo 23 maggio (ore 20:30) nell’ambito della 25° edizione del Galà delle Stelle che si celebrerà ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

Questa serata di sport e spettacolo sarà dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti e offrirà l’opportunità di raccogliere fondi per sostenere le sue importanti iniziative.

Il ruolo centrale della Fondazione Gigi Ghirotti

L’impegno di Stelle nello Sport va oltre la promozione dell’attività fisica e della competizione sportiva. Attraverso il sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti, il progetto contribuisce attivamente a migliorare la vita delle persone e a promuovere l’inclusione sociale. Grazie ai proventi delle iniziative benefiche, come l’asta su Memorabid e la Lotteria delle Stelle, è stato possibile superare la soglia dei 500.000 euro raccolti dal 2000 a oggi, dimostrando l’impatto positivo che Stelle nello Sport ha avuto sulla comunità.

Un giugno speciale con la Lotteria delle Stelle

Dopo la Festa dello Sport, Stelle nello Sport continuerà il suo impegno con un giugno speciale dedicato alla Lotteria delle Stelle. Con un premio eccezionale come una crociera nel Mediterraneo a bordo di MSC World Europa, l’evento offrirà un’opportunità unica per sostenere la causa e partecipare a una serie di eventi emozionanti organizzati dallo staff e dalle volontarie della Ghirotti.

Partecipare a Stelle nello Sport

Ogni ente, associazione o gruppo interessato può richiedere biglietti per la Lotteria delle Stelle contattando l’indirizzo email info@stellenellosport.com.

Ogni contributo, grande o piccolo, contribuirà a sostenere le iniziative di Stelle nello Sport e a promuovere una cultura dello sport inclusiva e accessibile per tutti.

“Basta guardare i numeri incredibili che Stelle nello Sport ha registrato in questi 25 anni – spiega Simona Ferro, assessore regionale allo sport – per comprendere l’importanza che ormai questo progetto ha non solo per il movimento sportivo, ma per l’intera comunità ligure.

Un grazie di cuore agli amici delle Stelle perché aiutano le istituzioni a costruire, anche e soprattutto attraverso lo sport, un futuro ancora migliore per la nostra Liguria”.

“Quest’anno la crescita dell’adesione ai progetti di Stelle nello Sport è davvero esponenziale: il concorso scolastico con oltre diecimila studenti partecipanti e, in particolare, la presenza dei nostri campioni negli istituti scolastici permette di diffondere i valori dello Sport in accordo con gli obiettivi di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, afferma Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova.

“Oltre a promuovere le storie di atleti di vertice e l’inclusione attraverso in particolare con SportAbility, Michele Corti, Marco Callai e tutto il team sono quotidianamente impegnati nel mettere in rete associazioni e federazioni sportive anche al servizio di progetti benefici e sociali come il sostegno alla Fondazione Ghirotti, eccellenza cittadina, o ai ragazzi del Madagascar”.

Il Galà delle Stelle

Ospiti d’onore della Notte degli Oscar dello sport ligure saranno campioni del calibro di Margherita Granbassi, oggi conduttrice televisiva Rai dopo aver conquistato due bronzi a Pechino 2008 e tre Mondiali nel fioretto, Andrea Lo Cicero, legend di Sport e Salute e campione azzurro di rugby, Eraldo Pizzo, oro a Roma 1960 nella pallanuoto e vincitore di sedici scudetti e una Coppa dei Campioni.

Alla cerimonia anche Salvatore Sanzo (responsabile area Sport e Territori di Sport e Salute) e Paolo Azzi, presidente nazionale della FederScherma. Immagini emozionanti ed esibizioni spettacolari: ad aprire la serata i Groovies, scuola di danza attiva nella formazione di ballerini professionisti, con una speciale coreografia.

Non mancheranno le incursioni dei Bruciabaracche con Andrea Possa, Andrea Di Marco e Andrea Carlini. Il 25° Galà delle Stelle sarà condotto da Michele Corti e Giorgia Cenni, inviata di Sky Sport.

Tutti in campo per la Gigi Ghirotti

Il Galà sarà anche l’anteprima della ventesima Festa dello Sport, in programma nei 130.000 metri quadrati del Porto Antico di Genova da venerdì 24 a domenica 26 maggio con uno straordinario calendario di eventi e attività.

Eventi che saranno uniti anche dalla mission benefica a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti ETS.

Ad oggi sono stati raccolti già 35.000 euro grazie ai proventi dell’asta benefica su Memorabid, ai primi biglietti della Lotteria delle Stelle e alla speciale serata del 4 aprile scorso a Palazzo Ducale con la proiezione del docufilm “25 anni di Stelle nello Sport” e la consegna del premio “Gian Luigi Corti – Un cuore dal Leone” a Giovanni Malagò.

Somma che permette di superare la boa dei 500.000 euro raccolti dal 2000 a oggi a sostegno dell’attività della Fondazione presieduta dal Prof. Franco Henriquet.

