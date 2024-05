Blue Design Summit: La Spezia diventa capitale del design nautico

Cantieri, progettisti, artigiani e istituzioni pubbliche e accademiche saranno protagonisti della prima edizione del Blue Design Summit, il convegno in programma a La Spezia dal 15 al 17 maggio, nel distretto del Miglio Blu, il principale hub della nautica in Italia

La Spezia si prepara a diventare la capitale del design nautico con l’arrivo del Blue Design Summit, un evento rivoluzionario che metterà in luce l’eccezionale talento e l’innovazione nel settore dei superyacht.

Dal 15 al 17 maggio, il distretto del Miglio Blu, cuore pulsante dell’industria nautica italiana, ospiterà questo summit senza precedenti, promosso dal Comune di La Spezia, MiglioBlu, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Confindustria La Spezia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confartigianato, CNA La Spezia e Liguria International, e organizzato da Promostudi e Clickutility Team.

L’obiettivo di questo evento è creare un punto di incontro annuale per i principali attori del settore, includendo cantieri, progettisti, artigiani e istituzioni pubbliche e accademiche.

«Appuntamenti come il Blue Design Summit confermano il ruolo della Spezia come centro di primaria importanza nella nautica, a livello italiano e non solo – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Questo evento rappresenta un’occasione preziosa di confronto tra i maggiori player del settore, le aziende e i designer che contribuiscono a rendere la Liguria leader nel campo dell’economia del mare: innovazione e creatività, infatti, sono fondamentali per costruire lo sviluppo futuro di questo settore. Inoltre, essere tra i più importanti distretti di produzione e refitting di yacht, unito alla vasta offerta di porto turistici, significa anche poter promuovere l’intero sistema territoriale ligure nel suo complesso, con ricadute positive su una vasta gamma di ambiti economici, a cominciare da turismo, commercio e ristorazione».

«La Spezia è ormai conosciuta come capitale mondiale della nautica – spiega il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e questo importante evento sarà un’occasione per promuovere l’innovazione, la formazione, la ricerca e l’eccellenza, portata avanti nella nostra Città dai più importanti brand al mondo nella costruzione di yacht e superyacht; per confrontarsi su nuove idee di sviluppo con i principali protagonisti di tutta la filiera e per valorizzare il progetto del “Miglio Blu” che come Amministrazione, in accordo con altri Enti, abbiamo fortemente voluto creare per mettere a sistema tutti gli attori della Blue Economy e renderci sempre più competitivi a livello internazionale».

La Liguria, con la sua rinomata tradizione nella produzione di yacht di alta qualità, si conferma leader mondiale nel campo dell’economia del mare.

Il Blue Design Summit si distingue per la sua focalizzazione sul design e la progettazione, mettendo in primo piano la creatività italiana che si esprime attraverso una collaborazione sinergica tra designer e produttori. Saranno presenti illustri personalità del settore, tra cui Paolo Bertetti di Sanlorenzo, Marco Bonelli di M2Atelier, Sergio Buttiglieri di Cantieri SanLorenzo e molti altri, pronti a condividere le loro visioni e esperienze.

Durante il summit, verranno affrontati temi cruciali come l’innovazione, la sostenibilità e le tendenze nel settore dei superyacht, con un’attenzione particolare ai nuovi trend come i superyacht a vela e i materiali eco-sostenibili. Inoltre, verrà premiata l’eccellenza del design italiano con la cerimonia di premiazione del primo Miglio Blu Design Award.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per promuovere l’industria nautica locale, attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro. Il Blue Design Summit si inserisce perfettamente nel progetto Miglio Blu, un’iniziativa volta a trasformare La Spezia in un distretto nautico d’eccellenza.

«Con il Blue Design Summit il distretto del Miglio Blu, Spezia come capitale della Nautica, compiono un ulteriore salto di qualità. Siamo orgogliosi – spiega il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva – di avere promosso insieme al Comune questa rassegna dedicata alla progettazione, costruzione e refitting dei superyacht. Attività di eccellenza per le quali il nostro territorio è sempre più protagonista. Questa vocazione deve essere accompagnata con iniziative di qualità nel campo della formazione in modo tale da essere sempre più attrattivi per gli investimenti industriali ed anche per i giovani talenti. Questo significa lavorare guardando al futuro di un territorio che sta dimostrando, ogni giorno di più, immense potenzialità».

«La valorizzazione delle di attività in cui il territorio eccelle rientra nei compiti di Promostudi La Spezia che annovera tra i suoi soci fondatori gran parte dei promotori di questo evento. Afferma Ugo Salerno, Presidente di Promostudi. Nel design e progettazione degli yacht – prosegue Salerno – è di vitale importanza la formazione di architetti e ingegneri e Promostudi è impegnata a supportare l’Università degli Studi di Genova nella erogazione alla Spezia di corsi di laurea triennali e magistrali dedicati alla nautica e unici in Italia».

Inoltre, l’evento sarà un’occasione preziosa per approfondire le grandi capacità dell’industria italiana nel trasformare nudi scafi in autentici gioielli del mare. L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessio Piana, sottolinea l’importanza di valorizzare le risorse marine della Liguria e promuovere l’economia del mare come punto di forza strategico per la regione.

Non solo un evento di portata internazionale, ma anche un’opportunità per la città di La Spezia di consolidare il suo ruolo di capitale mondiale della nautica e di continuare a promuovere l’innovazione, la sostenibilità e il design nel settore nautico.

«La Spezia ospiterà un grande evento di design nautico, un’importante opportunità per valorizzare il lavoro svolto e consolidare il ruolo della città come capitale mondiale della nautica», dichiara l’Assessore Patrizia Saccone.

Blue Design Summit è un evento dedicato agli operatori del settore, organizzato da Promostudi e Clickutility Team, promosso dal Comune di La spezia, “Miglio Blu – La Spezia Nautical District”, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Confindustria La Spezia.

La partecipazione all’evento è a pagamento o su invito, maggiori informazioni sul sito: www.bluedesignsummit.it