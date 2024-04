Eclissi solare del 2024: un fenomeno celeste coinvolgente.

L’eclissi totale di Sole, un evento straordinario che cattura l’attenzione e l’entusiasmo degli appassionati di astronomia.

Il prossimo 8 aprile 2024, Nordamerica avrà il privilegio di assistere a questo spettacolo celeste. Ciò che rende questo evento ancora più intrigante è il suo stretto legame con un altro fenomeno astronomico avvenuto solo due settimane prima: l’eclissi di Luna penombrale del 25 marzo.

La coincidenza dei tempi non è casuale. Le eclissi di Sole e di Luna si svolgono in sincronia, guidate dalla loro complessa danza orbitale. La Luna, compagna della Terra, completa un giro attorno al nostro pianeta ogni 28 giorni.

Durante questo periodo, la Luna può trovarsi tra il Sole e la Terra, o la Terra può trovarsi tra il Sole e la Luna. Tuttavia, non assistiamo a eclissi ogni mese a causa dell’inclinazione orbitale della Luna di circa 5° rispetto al piano dell’eclittica, l’immaginario percorso della Terra intorno al Sole.

Ogni 14 giorni circa, la Luna attraversa il piano dell’eclittica nei cosiddetti “nodi lunari”.

Questi nodi, noti come ascendente o discendente a seconda dell’emisfero in cui si trovano, segnano il momento in cui la Luna si allinea con il Sole, dando il via alla “stagione delle eclissi”.

Durante questa stagione, che si ripete ogni 173 giorni e dura tra i 31 e i 37 giorni, possono verificarsi due o anche tre eclissi solari e lunari, ma solo quando la Luna si trova nei nodi e nella fase di nuova o piena.

Questo intricato balletto celeste è ciò che rende così speciale l'eclissi solare del 2024, un'occasione unica per gli abitanti del Nordamerica di assistere a uno dei più sorprendenti spettacoli della natura.