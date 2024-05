Bogliasco, Paola Biondi presenta il suo romanzo L’amore sottile

Domani alle 11, presso la Sala Ferrari in via Inferiore Angelo Vaglio 1 a Bogliasco, verrà presentato il nuovo romanzo di Paola Biondi intitolato “L’amore sottile” per Brè edizioni, giunto alla seconda pubblicazione, nell’ambito della manifestazione “Il maggio dei libri”.

Sarà presente l’autrice e il giornalista Fabrizio Graffione. Ingresso libero.

“Ci sono tante storie – ha spiegato Biondi – le cose della vita sembrano inghiottirle. Eppure, a volte succede che un bel momento, magari dopo un tempo lunghissimo, improvvisamente si creino le condizioni perché fatti e accadimenti, solo apparentemente scollegati fra di loro, vadano ad allinearsi, svelando il senso sottile che li unisce tutti: proprio come perle su un filo”.

Paola Biondi, giornalista professionista e scrittrice, vive fra Milano e il Golfo Paradiso. E’ stata redattrice presso Cairo editore e ha al suo attivo due saggi pubblicati rispettivamente da Anima edizioni e da Umberto Allemandi editore. Ha lavorato per il settimanale Diva e Donna e i mensili Arte e Antiquariato.