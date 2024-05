Conferme dal Rallye Valle d’Aosta per la New Racing for Genova

Buone prestazioni per Alberto Biggi, Davide Craviotto e Loris Perino

Conferme per la New Racing for Genova dalla 45^ edizione del Rallye Valle d’Aosta, valida per la CRZ 1^ Zona (Piemonte) e a cui il sodalizio presieduto da Laura Bottini ha preso parte con tre equipaggi. Dodicesima piazza assoluta per la Vw Polo R5 di Alberto Biggi e Alessandro Cervi, prestazione con cui l’esperto pilota genovese ha riaffermato la buona prova fornita nel precedente impegno, il Rally della Valle Arroscia. Buone esperienze anche per i genovesi Davide Craviotto – Fabrizio Piccinini (Renault Clio Rally5) e per i torinesi Loris Perino – Federico Di Ninno (Peugeot 208 Rally4), con entrambi che hanno chiuso l’impegno conquistando la quarta posizione nelle rispettive Classi.

Slalom “Chiavari – Leivi” – Rinviata per mancanza di iscritti la gara d’apertura della stagione ligure tra i “birilli” a cui la New Racing for Genova aveva aderito con quattro piloti: Damiano Furnari (Elia Avrio ST-09 Suzuki), Matteo Solis (Renault Clio – Rally5), Nicolò Franca (Peugeot 106 – A5) e Massimo Garbarino (Mitsubishi Lancer Evo 10 – R4).