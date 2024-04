Lo spezzino Andrea Majola nel circuito più pericoloso al mondo, sponsorizzato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni Escort in Europa

Lo spezzino Andrea Majola nel circuito più pericoloso al mondo , è vincere il Tourist Trophy. Il TT è la competizione motoristica più famosa e pericolosa del mondo che si svolge sull’Isola di Man, nel Mar d’Irlanda, tra la Gran Bretagna e l’Irlanda. Si tratta di un circuito cittadino, che dal 1911 prende il nome di Snaefell Mountain Course, lungo 60 km e 720 metri, composto da 257 curve di ogni tipo.

Nata nel 1907 come gara di automobili, diventata 4 anni dopo una competizione per motociclisti, è nota per le insidie della pista, perché si snoda tra una casa e l’altra, si corre a velocità folli che raggiungono anche una media di 200 km/h ed è caratterizzata dal meteo inglese instabile che spesso regala pioggia e nebbia. Una corsa a cui partecipano solo piloti in grado di compiere imprese al limite dell’impossibile e che è stata esclusa dal Motomondiale di Gran Bretagna nel 1976 proprio a causa della sua pericolosità.

La passione di Andrea Majola per le moto nasce all’età di 9 anni, quando il padre lo porta a vedere una corsa in salita e gli regala una videocassetta proprio del Tourist Trophy, di cui più volte è stato vincitore il famoso Albert Kart e Giacomo Agostini. Da quel momento in poi, Andrea cresce con l’obiettivo di diventare un pilota professionista e di approdare al TT.

Così, dopo diverse vittorie e competizioni, nel 2019 viene accettata la sua iscrizione al Tourist Trophy e, per essere la sua prima volta, ottiene un ottimo risultato: insieme al suo Team, fa parte dei migliori esordienti dell’anno. Da quel momento in poi ogni anno partecipa al TT, finché nel 2023 il suo sogno di vincere l’oro sfuma davvero per un soffio, perché arriva secondo.

Andrea Majola racconta il suo esordio nelle competizioni motoristiche, sempre con l’obiettivo ben chiaro di approdare all’Isola di Man: La mia prima gara sono riuscito a farla nel 2012, con un 125 cc un po’ “scarrocciato”. Nel 2016 misi in vendita la macchina, la moto, tutto ciò che mi era di più caro, per poter guadagnare abbastanza soldi da potermi comprare la prima moto da gara e il primo furgone con cui portarla in giro. Ho potuto così fare tutto il Campionato Italiano, vincendo nella categoria esordienti.

Andrea Majola ringrazia lo sponsor con vero entusiasmo per dargli questa grande opportunità: Quest’anno per me sarà un anno fondamentale. Grazie ad Escort Advisor e al suo progetto Sponsorizza Passioni avrò una possibilità concreta in più per arrivare ad avverare questo sogno che inseguo fin da bambino. È importantissimo per me che un brand di questo tipo abbia deciso di riporre la sua fiducia in me, sono sicuro che insieme faremo scintille!

Sponsorizza Passioni è un progetto di Escort Advisor nato nel 2021 rivolto alle associazioni sportive. Ad oggi si contano già una decina di team per un totale di oltre 70 sportivi sponsorizzati nel Motociclismo, Vela, Padel, Triathlon, Enduro, Savate/Boxe francese, Paintball, Ultrarunning e altri ancora in via di definizione, che vestono i colori di Escort Advisor.

L’iniziativa è aperta a maggiorenni, professionisti e non, che militano nelle società e nelle associazioni sportive italiane: un panorama fatto di passioni ed emozioni che non sempre trovano il supporto o la visibilità necessari per la loro realizzazione. Da quest’anno, Escort Advisor ha deciso di ampliare la sponsorizzazione anche ai reporters emergenti, giornalisti e videomaker, che amano raccontare lo sport. Scopri di più: Passione… Reporter!

La passione quindi al primo posto per questo progetto che abbraccia molte discipline, sostiene tutti gli sportivi e i reporters che sono capaci di sognare e trovano in Escort Advisor un sostegno per realizzarli.