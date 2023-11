Calcio – Derby provinciale Cadimare-Magrazzurri

Cadimare – Cadimare al completo nel derby provinciale che domenica 5/11, ore 15, al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina…lo oppone a un Magrazzurri che invece dovrebbe patire un’assenza per reparto: Capetta in difesa, Cenderello a centrocampo e Giannini in attacco, quest’ultimo squalificato

(arbitra Mazzoni, assistenti Vigne e Massa, tutti di Chiavari).

Queste poi le altre partite in programma in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, è la 9.a giornata; Levanto-Rapallo Rivarolese, Molassana Boero-Canaletto Sepor, Psm Rapallo-Caperanese, San Desiderio-Little James, Tarros Sarzanese-Don Bosco Spezia, Unione Sampierdarenese-Intercomunale Beverino e Vallescrivia-Bogliasco.

Nella foto, Giampiero Desogus, team-manager del Cadimare