Bucci: non vedo l’ora che finisca questa storia e di tornare a lavorare con Toti

“Spero di tornare a lavorare con Giovanni Toti”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Genova Marco Bucci in una lunga intervista al direttore di Telenord Giampiero Timossi.

“Non vedo l’ora – ha aggiunto Bucci – che finisca questa storia, anche per me oltre che per lui”.

Nel primo pomeriggio il governatore ligure è comparso in Tribunale e Genova per l’interrogatorio di garanzia, dopo gli arresti ai domiciliari per corruzione elettorale nell’ambito della maxi inchiesta della Dda e della Procura della Repubblica di Genova.

Toti si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha rilasciato dichiarazioni spontanee.

Il suo legale difensore, Stefano Savi, ha annunciato che chiederà un nuovo interrogatorio la prossima settimana per avere così il tempo di valutare e approfondire le carte e le migliaia di pagine del fascicolo.

Inoltre, ha spiegato che presenterà istanza di revoca dei domiciliari e che, se non verrà accolta, probabilmente presenterà ricorso al Tribunale del Riesame.