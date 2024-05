La Festa della Mamma con giochi educativi e Street Food a La Spezia

Sabato 11 e domenica 12 maggio piazza Verdi alla Spezia si trasformerà in un vivace parco giochi con l’evento “Gioca con la mamma”.

Dalle ore 10 alle 18, le famiglie avranno l’opportunità di trascorrere momenti spensierati insieme, esplorando giochi didattici in legno e godendo di divertenti percorsi in città a bordo di autobus storici. Sarà un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini!

Ma le festività non finiscono qui. A partire dalle 10:00 fino alle 23:00, il famoso Street Food d’autore sarà protagonista con una vasta selezione di prelibatezze gastronomiche.

In un vibrante villaggio colorato, i visitatori potranno deliziarsi con un vero e proprio tour culinario italiano.

Dai classici come la grigliata di carne e le patate twister, ai piatti esotici come il thai food, ci sarà qualcosa di delizioso per tutti i gusti.

Gli appassionati di cucina potranno anche assaporare specialità regionali come le pannocchie alla brace e le olive ascolane, oltre a indulgere in dolci tipici di carnevale come dessert.

Tutto ciò sarà preparato al momento da chef esperti, selezionati dagli organizzatori per garantire la massima qualità e autenticità dei piatti proposti.

Inoltre, le prelibatezze potranno essere accompagnate con un’ottima birra artigianale italiana o belga, per completare l’esperienza gastronomica.

L’occasione è quella di rendere la Festa della Mamma indimenticabile, unendo divertimento, buon cibo e momenti preziosi in famiglia a La Spezia.