Calcio – Bolanese senza l’ attacco

Bolano – Manca pressoché tutto l’attacco, da Conti a Cozzani passando per quel Iaione come noto messo ko dalla spalla, la Bolanese che domenica 5/11 (ore 11 con arbitro Lena) affronta all’ “Astorre Tanca” spezzino l’ Arcola Garibaldina per la 7.a giornata del campionato ligure di Prima Catgoria; Girone E. Come non bastasse, fuori per squalifica pure Tacchini a centrocampo, in pratica il “regista”.

Comunque arriva intanto un po’ di conforto dalla squadra B che in Seconda Categoria si aggiudica al “Bertolotti” il recupero col Monterosso: vantaggio bolanese con Luti su manovra corale, pareggio ospite un po’ contestato, infine rete della vittoria con El Hamouzine su lancio dello stesso Luti. Encomiabile la prestazione del sempre verde Christian Macchini, anche direttore sportivo del cluv, in campo vera e propria anima giallorossa.

Di seguito il tabellino…

BOLANESE B – MONTEROSSO 2 -1

MARCATORI: 20′ Luti, 40′ Sassarini, 62′ Hamouzine.

BOLANESE B: Stoica, Seravini, Galazzi; Angiolini, Macchini, Giampietri; Velez, Tacchini, Hamouzine; Del Gaudio e Luti. A disp. Manfredi, Catalani, Mura, Tempesta, Jannate, Ghazi, Anastasia, Finamore, Bruni. All. Trivelloni.

MONTEROSSO: Contardi F., Rollando, Viscardi; Contardi S., Notareschi, Assanelli; Ballabio, Sassarini A., Contardi l.; Laporta e Sassarini L. A disp. Valente, Pasini T., Grasso, Capellini, Santamaria, Marra, Soldani. All. Tesconi.

ARBITRO: Garbusi.

Nella foto da sinistra, Briselli e Gigante, rispettivamente trequartista e portiere della Bolanese A