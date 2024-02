Sanremo 2024, Bertè guida la top five. RAI: Debutto da 10,6 milioni

Il Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74ª edizione, si è aperto con un’esplosione di emozioni, spettacolo e sorprese, conquistando il cuore di milioni di telespettatori in tutta Italia e non solo.

La serata inaugurale, condotta da Amadeus, ha fatto registrare un record di ascolti, confermando il festival come uno degli eventi più amati e attesi dell’anno.

Un debutto da record

Il quinto Festival di Sanremo sotto la direzione di Amadeus ha debuttato con un’eccezionale media di 10 milioni e 561mila telespettatori, raggiungendo uno share del 65.1%, cifre che testimoniano l’enorme interesse del pubblico nei confronti della kermesse canora più celebre d’Italia.

La magia del Festival ha catturato l’attenzione di persone di tutte le età, dimostrando ancora una volta la sua capacità di unire il Paese attraverso la musica e lo spettacolo.

Le star della prima serata

Al termine della prima serata, è emersa la “Top Five” dei partecipanti, determinata dal voto della Sala Stampa.

Nella lista delle star più acclamate troviamo nomi illustri come Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood, artisti che hanno regalato al pubblico esibizioni emozionanti. Oltre alle performance dei big in gara, la serata è stata arricchita da momenti intensi e commoventi, come il ritorno di Marco Mengoni sul palco dell’Ariston con la sua canzone vincente “Due Vite” e l’omaggio alla memoria di Giogiò, il giovane musicista tragicamente scomparso lo scorso agosto.

Le emozioni di Marco Mengoni

L’esibizione di Marco Mengoni è stata uno dei momenti più toccanti della serata.

Il cantante ha emozionato il pubblico con la sua interpretazione intensa e appassionata di “Due Vite”, brano con cui ha trionfato nell’edizione precedente del Festival.

Le parole di Mengoni, cariche di emozione e significato, hanno colpito nel profondo gli spettatori, trasmettendo loro un messaggio di speranza e determinazione.

L’abbraccio caloroso del pubblico e l’atmosfera vibrante dell’Ariston hanno reso l’esibizione di Mengoni un momento indimenticabile per tutti i presenti.

Ospiti speciali e sorprese inattese

La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti speciali, come Zlatan Ibrahimovic, che ha sorpreso tutti con il suo ingresso inaspettato all’Ariston.

La presenza dell’ex calciatore ha aggiunto un tocco di imprevedibilità e divertimento alla serata, regalando al pubblico momenti di allegria e spensieratezza ma anche di ironia tipo quando Zlatan dice ad Amadeus: “Sono qui per proteggerti” o quando esprime la volontà di occupare il palco riservato al Presidente Mattarella.

La presenza di personalità di spicco, unita alle esibizioni straordinarie dei cantanti in gara, ha reso la serata di apertura del Festival di Sanremo un evento unico nel suo genere, capace di coinvolgere e emozionare il pubblico in modo straordinario.

Le performance indimenticabili

Oltre alle esibizioni dei big in gara, la serata ha offerto momenti di grande spettacolo e intensità emotiva.

Tra le performance più memorabili, quella del trio La Sad, che ha affrontato con coraggio e sensibilità il tema del suicidio (“La musica ci ha salvato”), e quella di Fiorello, che con il suo inconfondibile stile ha regalato al pubblico momenti di allegria e divertimento.

L’Ariston è stato il palcoscenico di emozioni forti e vibranti, dove la musica ha saputo trasformare le parole in note e i sentimenti in melodie.

Il successo del Festival di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 si è rivelato un trionfo della musica italiana e dello spettacolo, un evento che ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone in tutta Italia e non solo.

Con una combinazione di talento, emozione e sorprese, il Festival ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di celebrare la ricchezza e la diversità della cultura musicale italiana.

Con l’attesa per le prossime serate che si preannunciano altrettanto intense e coinvolgenti, il Festival di Sanremo 2024 promette di regalare al pubblico momenti indimenticabili e emozionanti, confermandosi come uno degli eventi più importanti e amati dell’anno. (le foto sono prese dallo streaming di Rai Play)