Primo Maggio, su coraggio: i supermercati aperti per fare la spesa

Se ti stai chiedendo se puoi fare la spesa il 1° maggio, la risposta dipende dalla catena di supermercati che preferisci.

In Italia, alcuni negozi resteranno aperti per tutta la giornata, mentre altri opteranno per orari festivi o ridotti.

Per coloro che preferiscono fare la spesa all’ultimo minuto, molte delle principali catene di supermercati come Carrefour, Lidl, Il Gigante, Bennet, Despar e Conad manterranno i loro punti vendita aperti in diverse parti del Paese.

Tuttavia, è consigliabile verificare gli orari specifici tramite l’app o il sito web ufficiale della catena.

Anche i negozi di Pam, Tigros e Crai offriranno servizio durante la Festa dei Lavoratori, ma è importante notare che alcuni potrebbero adottare orari festivi. Per la Crai, la decisione spetta ai singoli punti vendita, quindi è consigliabile controllare prima di recarsi in negozio.

Supermercati Ekom aperti con orario regolare. Stessa apertura per supermercati In’s.

Penny Market, alcuni in chiusura alle 13.30, altri con chiusura completa.

Per quanto riguarda i Doro Supermercati l’apertura o chiusura è stata scelta dal gestore. In ogni caso, buona parte hanno scelto per mantenere l’apertura.

Situazione analoga per Eurospin.

Non si potrà fare la spesa il 1° maggio 2024 nei supermercati Coop e Ipercoop, chiusi per l’intera giornata della Festa dei Lavoratori. La stessa scelta è stata fatta anche da Esselunga: tutti i punti vendita, anche quelli che si trovano all’interno dei centri commerciali, rimarranno chiusi il 1° maggio.

Per quanto riguarda Basko i supermercati sono chiusi ad esclusione del negozio di alimentari di via Cavallotti. Aperti i Locker e Bistrot Basko.

Centro Commerciale Fiumara chiuso per tutto il giorno.

In ogni caso, per fare la spesa il Primo Maggio, consulta gli orari dei supermercati preferiti e assicurati di pianificare di conseguenza per evitare sorprese.”