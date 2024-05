Era evaso da Marassi, catturato dalla penitenziaria sulle alture di Voltri

“All’alba di oggi, gli uomini della Polizia Penitenziaria di Marassi a Genova, coordinati dal Primo dirigente del Corpo Lucrezia Nicolò, hanno catturato, in un casolare abbandonato sulle alture di Voltri, un detenuto semilibero che da alcuni giorni non aveva fatto rientro in piazzale Marassi ed era dunque evaso.

Una brillante operazione per la quale esprimo vivo apprezzamento a nome di tutto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri”. Lo dichiara il Segretario Generale SAPPE Donato Capece.

“È importante evidenziare che il personale della Polizia Penitenziaria ha operato in maniera esemplare”, evidenzia il leader nazionale del SAPPE.

“La cattura dell’uomo è stata condotta in maniera perfetta dal punto di vista operativo, con grande professionalità e nella massima discrezione e sicurezza. Rivolgo un convinto apprezzamento agli uomini della Polizia Penitenziaria di Marassi che hanno partecipato attivamente alle indagini ed alla cattura del soggetto ed al Primo dirigente Nicolò che li ha coordinati. Anche questa delicata operazione di servizio ci da l’opportunità di evidenziare le accresciute quotidiane capacità operative della Polizia Penitenziaria in materia di lotta e contrasto alla criminalità”, conclude Capece.