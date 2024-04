Tutti sitti, o l’è domenega! al Sipario Strappato di Arenzano

Si ride con il teatro dialettale domani alle ore 21

“Tutti sitti, o l’è domenega!”, commedia brillante in tre atti di Franco Damonte, portata in scena dalla compagnia Don Bosco per la regia di Eugenio Rusca.

Siamo a Varazze negli anni ’60: Tognin Parodi, semplice impiegato, sopporta le numerose angherie che la vita gli propone: la vedovanza precoce, la suocera in casa, un vicino super fortunato. Insomma, un Fantozzi ante litteram. Perciò pretende che almeno la domenica sia dedicata al relax e al silenzio. Ma la presenza di un famigerato bandito e di altri mille inconvenienti metteranno a rischio il suo meritato riposo.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.