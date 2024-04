Genoa-Cagliari, le possibili formazioni e dove guardare la partita in TV

Grifone matematicamente salvo. Il Cagliari vuole allontanare lo spettro della Serie B

Il Genoa, già matematicamente salvo, si prepara ad affrontare il Cagliari con l’obiettivo di mantenere la propria posizione in classifica.

Dall’altra parte, il Cagliari cerca punti per allontanare la minaccia della Serie B.

Il match tra Genoa e Cagliari chiude la trentaquattresima giornata di Serie A, con il Cagliari che vede questa partita come un’opportunità cruciale per la salvezza.

Nonostante il Genoa non abbia vinto in casa da due mesi, la squadra ha già garantito la salvezza matematica.

Quando si gioca Genoa-Cagliari

Il match Genoa-Cagliari, si svolge questa sera, lunedì 29 Aprile 2024, alle ore 20:45, presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Chi arbitra Genoa-Cagliari

Arbitro: Dionisi. Assistenti: Colarossi-Valeriani. IV ufficiale: Di Marco. VAR: Marini-Guida

Le possibili formazioni per Genoa-Cagliari

Genoa: Gilardino recupera Vitinha, che probabilmente inizierà dalla panchina. Il tecnico ha un solo dubbio riguardo a Gudmundsson, che potrebbe essere schierato in attacco al fianco di Retegui. In questo caso, Ekuban sarebbe escluso, con uno tra Strootman e Bohinen a centrocampo. Se invece Gudmundsson dovesse essere schierato sulla trequarti, al fianco dell’italo-argentino ci sarà il ghanese.

Probabile formazione Genoa (3-4-1-2): Martinez – Vogliacco, De Winter, Vasquez – Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin – Gudmundsson – Ekuban, Retegui. All. Gilardino.

Cagliari: Assente Luvumbo per squalifica, Ranieri potrebbe optare per un assetto speculare con Hatzidiakos, che si appresta alla terza conferma consecutiva nella difesa a tre. In mediana, il tecnico dovrebbe confermare la coppia centrale formata da Makoumbou e Sulemana, con Gaetano a impostare per Shomurodov e Lapadula. Torna Petagna, che probabilmente partirà dalla panchina.

Probabile formazione Cagliari (3-4-1-2): Scuffet – Hatzidiakos, Mina, Dossena – Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello – Gaetano – Lapadula, Shomurodov. All. Ranieri.

Dove vedere Genoa-Cagliari in tv

La partita tra Genoa e Cagliari verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite.

Per vedere il match in tv, inoltre, è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma.

Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google. Per gli abbonati a Sky con Decoder SkyQ il match sarà visibile anche sui canali Zona Dazn attivabili con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

Genoa-Cagliari in diretta streaming

Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet.

La telecronaca di DAZN sarà affidata alle voci di Santi e Budel.