Istat: in Liguria 27756 imprese attive con 278mila dipendenti

Sono 27.756 le imprese attive in Liguria, occupano in totale 278.107 dipendenti e generano 13 miliardi e 412 milioni di valore aggiunto.

È il settore agroalimentare con 6.235 imprese, 52.002 addetti e un valore aggiunto di due miliardi e 14 milioni quello con il maggior numero di aziende attive in Liguria, seguito da turismo e tempo libero con 4.099 imprese, 45.323 addetti e 515 milioni di valore aggiunto generato e dall’edilizia con 3.752 imprese, 30.617 occupati, un miliardo e 777 milioni di valore aggiunto.

Lo ha rilevato il censimento permanente dell’Istat, diffuso ieri, riferito alle imprese con almeno tre dipendenti nel 2022, che analizza i dati delle filiere produttive sul territorio nell’anno precedente.

Il settore al quarto posto in Liguria per numero di imprese riguarda la logistica: i mezzi di trasporto su gomma con 2.432 aziende, 27.658 occupati e un valore aggiunto generato di un miliardo e 566 milioni, seguito dall’arredamento per casa e ufficio con 1.907 imprese, 14.381 addetti e 531 milioni di valore aggiunto, dalle apparecchiature elettriche o elettroniche a uso domestico con 1.753 imprese, 12.656 addetti e 527 milioni di valore aggiunto, dall’utensileria e minuteria non elettrica, a uso domestico, industriale e professionale con 1.621 imprese, 12.265 dipendenti e 500 milioni di valore aggiunto.