Pietro Dallera ha presentato il suo libro su Scuola e Politica

Il racconto della politica e della scuola è il succo centrale del volume del Cavalier Pietro Dallera che è stato presentato nei giorni scorsi.

Si tratta di un libro avvincente dedicato da parte dell’autore alla narrazione della propria carriera.

Attualmente sindaco di San Giorgio Monferrato, Dallera è un politico ed un insegnante; è stato docente e preside, formatore e promoter di tante iniziative culturali, presidente di varie associazioni professionali della scuola.

Si può ben comprendere dunque quanta esperienza abbia accumulato in 50 anni di impegno civile e culturale e così ha deciso di raccontare in un breve ma intenso libretto la sua avvincente storia. A San Giorgio Monferrato dove è sindaco in maniera instancabile organizza iniziative culturali, gemellaggi, mostre ed eventi.

Nella sua lunga carriera scolastica ha avuto numerosi ed importanti riconoscimenti anche a livello internazionale, proprio per tutte le iniziative volte a realizzare l’amicizia fra i popoli.

Ex formatore dei docenti di Lingua francese piemontesi e liguri, Dallera è stato per molti anni collaboratore degli IRRSAE Piemonte, Val d’ Aosta e Liguria e premiato con le celebri “Palme Accademiche” della Repubblica francese (nella foto Dallera con il riconoscimento transalpino) per il suo impegno nella diffusione della cultura e della lingua francese.

Ha ottenuto anche numerosi riconoscimenti da enti internazionali quali l’ AEDE (Association Européenne des Enseignants, la SIDEF (Société Internationale des Enseignants de Français). Presidente onorario dell’Aede (Associazione Europea degli Insegnanti), sezione ingauna, ha ricevuto anche premi e riconoscimenti in campo culturale.

Nel 1990 ad Arnasco gli venne attribuito, il premio AEDE per il suo impegno nello sviluppo dei rapporti italo-francesi.

“Dallera – dice l’ex sindaco di Arnasco, Alfredino Gallizia – è stato un vero punto di riferimento culturale per tanti insegnanti che hanno intrapreso la carriera docente ed ha seguito con passione la loro formazione. I suoi corsi di aggiornamento hanno formato diverse generazioni di validi insegnanti di Francese ed ha organizzato importanti convegni internazionali per gli insegnanti”.

Prima di essere sindaco di San Giorgio Monferrato Dallera ha ricoperto per diversi anni anche la carica di sindaco nel Comune di Isola (AL). Fra i numerosi progetti che ha realizzato nei 40 anni di lavoro, da docente e da preside, sono da segnalare gli importanti gemellaggi con Francia, Grecia e Turchia, questi ultimi nell’ambito del “Comenius”.

Il volume dal titolo: “Gli anni delle scelte e dell’impegno” è una autobiografia che contiene anche un interessante apparato iconografico. In copertina è riprodotto un dipinto dell’artista Maria Rosa Roggero, mentre il progetto grafico è stato realizzato da Clara Da Re. A livello redazionale Dallera è stato aiutato dallo scrittore Giuseppe Toscano.

Alla fine il volume contiene anche alcune delicate liriche che l’autore ha volume inserire a chiusura del suo racconto. Claudio Almanzi