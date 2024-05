Situazione autostrade: incidenti in A12 e A10, code e rallentamenti

Per la giornata del 1 maggio vediamo la situazione sulla rete autostradale della Liguria intorno alle 12.

Sulla A7, situazione nella norma. Viene segnalata pioggia tra Busalla e Genova Sampierdarena.

A10 Genova-Savona in direzione Genova. Dal km 26 in direzione Genova, segnalata coda di 3 km tra Varazze e Arenzano per incidente

Sull’allacciamento A10/A7 – Savona segnalata pioggia.

Pioggia anche tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Bivio A10/Fine Complanare Savona.

A12 Genova-Roma in direzione Genova, uscita Chiavari chiusa al traffico provenendo da Livorno per incidente. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna.

Incidente in A12, Audi sfonda guardrail: quattro feriti

Tra Lavagna e Chiavari viene segnalata, dal km 41.1 in direzione Genova, un coda di 2 km tra Lavagna e Chiavari per incidente.

A26 Genova Voltri Gravellona Toce. Diramazione A26-A4 Stroppiana Santhia, Deviazione sul nodo A4 Torino-Trieste fino alle 17:00 del 31/07/2024.

Provenendo da A26 Genova Voltri – Gravellona Toce verso Torino per lavori, il traffico è deviato obbligatoriamente sulla A4 Torino-Trieste verso Torino da dove possono seguire le indicazioni per il proprio itinerario.

Voltri – Alessandria Sud tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Alessandria sud, viene segnalata pioggia.