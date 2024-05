Nella notte, a Sestri Ponente, un incendio ha devastato tre veicoli e uno scooter in via Ursone da Sestri, di fronte alla stazione, anche causando danni non strutturali alle abitazioni circostanti, ma annerendo parzialmente le facciate.

L’evento ha richiesto l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco, due provenienti da Multedo e una dalla centrale che, dalle due, hanno lavorato per oltre un’ora per avere ragione delle fiamme.

Le prime indagini suggeriscono un’origine dolosa per l’incendio, e la polizia giudiziaria è già al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Secondo quanto emerso finora, sembra che il fuoco sia partito dallo scooter, propagandosi successivamente alle vetture parcheggiate nelle vicinanze, causando danni considerevoli.