Il viaggio di Victor sul palcoscenico del Teatro Gustavo Modena di Genova da venerdì 3 a domenica 19 maggio

Il viaggio di Victor sul palcoscenico del Teatro Gustavo Modena. Il nuovo spettacolo di Davide Livermore, scritto dal pluripremiato drammaturgo e sceneggiatore francese Nicolas Bedos, vede protagonisti Linda Gennari e Antonio Zavatteri.

Un uomo che ha perso la memoria dopo un incidente d’auto viene assistito da una donna che lo aiuta e lo sprona a scavare nei propri ricordi. Chi è questa donna? Che ruolo ha nella vita di Victor? Come fa a conoscere il suo passato? Passo dopo passo, in un crescendo palpitante, ricordi e segreti riemergono dalle profondità della coscienza e si ricompongono per svelare un indicibile mistero.

Sette minuti con gli attori detenuti

della Compagnia Scatenati

La condizione dei lavoratori nella giungla delle multinazionali tra diritti, sfruttamento, soprusi e precarietà. Sono questi i temi al centro di Sette minuti, spettacolo portato in scena dagli attori detenuti della Casa circondariale di Marassi come Albert Kart, liberamente tratto dalla pièce che Stefano Massini scrisse, ispirato da un fatto di cronaca avvenuto in Francia nel 2012.

Lo spettacolo è in scena al Teatro Ivo Chiesa martedì 7 maggio.

La zattera dei morti, un’avventura distopica

Tre uomini e una donna devono raggiungere Xanten, unico luogo del pianeta rimasto intatto dopo la catastrofe nucleare. La zattera dei morti, scritto dall’acclamato autore tedesco Harald Mueller e diretto da Daniela Ardini, è una favola apocalittica sui temi del disastro ambientale e dell’incomunicabilità.

«Il dramma è innervato da momenti di comicità nera e di grande dinamismo. I quattro bravi attori non mancano mai di affascinare il pubblico e attirarlo nelle spire della magia teatrale». Sipario.it

Lo spettacolo è in scena al Teatro Duse dall’8 al 10 maggio.