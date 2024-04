Efficientamento dell’illuminazione pubblica a Chiavari, nuovi interventi in via Bancalari e in via Filippini

Efficientamento dell’illuminazione pubblica a Chiavari, moderni impianti a led verranno installati al posto dei vecchi corpi illuminanti presenti in città, grazie al finanziamento ottenuto dal Pnrr pari a 130 mila euro.

“Un investimento per il futuro, una scelta sostenibile su cui abbiamo puntato sin dal 2017, anno in cui abbiamo dato avvio ad un programma di potenziamento complessivo dell’illuminazione pubblica a led che sta interessando tutta la città – spiega l’assessore ai servizi tecnologici – Con le risorse ottenute dal Pnrr siamo partiti a gennaio da via Perissinotti e da via Pianello, per proseguire nei prossimi mesi in largo Casini.

In totale sono 60 i punti luce che verranno sostituiti, garantendo un notevole risparmio energetico, una riduzione dei costi di manutenzione e il miglioramento della qualità della luce. Inoltre, stiamo studiando con gli uffici anche un piano di riqualificazione illuminotecnica per i quartieri di Sampierdicanne, in via San Rufino e in traversa di via San Rufino, Maxena, Sanguineto e Campodonico”.