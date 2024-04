Genoa-Cagliari, violenta rissa fra gruppi tifosi in via Canevari

La Polizia non ha fermato nessuno dei violenti

Ieri sera, prima dell’incontro fra Genoa e Cagliari una trentina di tifosi, alcuni col volto travisato, si sono affrontati in una rissa con pugni, calci, bastonate e cinghiate, nei pressi del benzinaio di via Canevari.

Il primo gruppo è arrivato da Brignole passando per Borgo Incrociati.

Non è ancora chiaro se si fossero dati appuntamento con i tifosi avversari.

Durante la rissa sono stati scagliati anche tavolini e altri oggetti contundenti. Alcuni tifosi sono rimasti feriti in modo non grave.

La violenta rissa avrebbe coinvolto una cinquantina di tifosi cagliaritani e una ventina di supporters genoani.

Le indagini per identificare i responsabili sono state avviate dalla Polizia, che al momento non ha fermato nessuno, ma sta indagando per identificare i responsabili anche con l’ausilio delle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.