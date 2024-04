Primo Maggio, onore a Venturini. Plinio a Bucci: deponi una corona per Ugo

L’ex presidente del consiglio regionale della Liguria e attuale esponente di CasaPound Gianni Plinio oggi ha chiesto al sindaco di Genova Marco Bucci di deporre, nel 54° anniversario della scomparsa, una corona alla targa dedicata nei giardini di Brignole al genovese Ugo Venturini.

L’operaio missino e padre di famiglia fu colpito a morte da violenti estremisti comunisti mentre assisteva a un comizio elettorale di Giorgio Almirante nel valoroso gesto di proteggere il segretario nazionale del Msi.

Morì dopo alcuni giorni: il Primo Maggio del 1970.

La Procura di Genova non ha mai indagato abbastanza sull’omicidio per riuscire a trovare l’assassino, che in tutti questi anni ha vissuto indisturbato.

“E’giusto e doveroso – ha spiegato Plinio – onorare la memoria di Ugo Venturini, che è stato il primo Caduto degli Anni di piombo.

Fu proprio il Comune di Genova con la sindaca Marta Vincenzi del Pd, che nel 2012 autorizzò l’apposizione della targa a Brignole.

Faccio osservare che il sindaco di Milano Beppe Sala à solito presenziare e deporre una corona sul cippo che ricorda un’altra vittima innocente della violenza di sinistra: quella del giovane missino Sergio Ramelli.

Per chi, come il sottoscritto, nel 1970 militava con Ugo Venturini nel Msi genovese, ma anche per tanti altri giovani di destra, quella del 1° maggio è sempre una giornata che crea forte commozione.

Sarebbe davvero nobile se il sindaco Bucci accogliesse questo invito perchè onorando Ugo Venturini verrebbero onorati anche tutti gli altri, al di là delle appartenenze, che per motivi politici caddero in quegli anni drammatici”.