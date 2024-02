Chiavari, rubano durante Fiera S. Antonio: presa coppia di italiani

Ieri i carabinieri di Chiavari, al termine di un’indagine, hanno identificato e denunciato per furto una coppia di italiani, formata da un 36enne e una 44enne con precedenti di polizia.

In particolare, la donna è stata riconosciuta come autrice di due furti con destrezza avvenuti in occasione della “Fiera di Sant’Antonio” a Chiavari.

La coppia, in distinti momenti di distrazione di due donne, era riuscita a rubare il portafoglio dalla borsa delle vittime e, con il bancomat sottratto, aveva prelevato somme di denaro per un totale compressivo di 1.000 euro.