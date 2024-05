New Racing for Genova vola con Federico Gangi al Rally Valle Arroscia

Il savonese secondo assoluto e primo Under 25 – Matteo Ceriali ok all’Elba

Federico Gangi è stato tra i principali protagonisti del 1° Rally della Valle Arroscia.

Il portacolori della scuderia New Racing for Genova, per la prima volta al volante della Skoda Fabia R5 ed in coppia con il concittadino Andrea Ferrari, ha conquistato la seconda posizione assoluta finale ed il primato tra gli Under 25, dopo aver concluso al comando la prima tappa della gara.

Una grande prova di maturità, quella fornita dal giovane savonese, che ha dimostrato anche una crescita tecnica notevole.

A Pievo di Teco è salito bene alla ribalta anche il genovese Alberto Biggi, pure lui con la Fabia, che ha chiuso l’impegno al quinto posto assoluto dopo una gara di tutta sostanza.

I fratelli Massimiliano e Alessandro Parodi (Peugeot 106) hanno conquistato la quinta piazza in Classe N2 mentre non hanno terminato il rally, per incidente, Ernesto Franca – Marco Ferretti (Peugeot 106 A5) e i veloci Luca Formentera – Walter Terribile (Fiat Seicento kit). Non sono partiti, invece, per indisponibilità della loro Peugeot 208, Emanuele Del Prete – Luca Pierani.

Rallye Elba – La prima prova dell’IRCup (International Rally Cup) ha visto al via tre equipaggi della New Racing for Genova: i torinesi Matteo Ceriali e Vanessa Lai (Renault Clio Super 1600), quarta forza tra gli Under 25 in gara, hanno vinto la Classe d’appartenenza e sono giunti secondi di Gruppo RC3N.

Rallentati da un assetto un po’ duro, i coniugi Michele Guastavino e Laura Bottini (Peugeot 208) non sono riusciti ad andare oltre la settima piazza in Classe Rally4; il giovane bergamasco Nicola Morlacchi, in coppia con Debora Fancoli, ha portato la sua Renault Clio al settimo posto nella Rally5.

Rallye Valle d’Aosta – In programma sabato e domenica, la 45^ edizione della gara aostana, valida per la CRZ 1^ Zona (Piemonte), vedrà al via tre piloti della New Racing for Genova. Si tratta di Alberto Biggi, che per l’occasione ritroverà il volante della Vw Polo R5, di Davide Craviotto, che condividerà l’esperienza con Fabrizio Piccinini e con la Clio Rally5, e del torinese Loris Perino, al via con la Peugeot 208 Rally4.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.