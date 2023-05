Calcio – Marola e Cadimare iniziano con un pari

La Spezia – Pareggio che molto probabilmente piace di più al Cadimare che non al Marolacquasanta, quello all’ “Astorre Tanca” nel primo playout per la permanenza in Promozione ligure, vuoi perché si tratta pur sempre di un pareggio in trasferta (per quanto la tifoseria cadamota fosse forse più cospicua e di certo non meno calda di quella marolina…) e ora c’è il ritorno domenica prossima alla Pieve, vuoi perché in caso di parità alla fine sarebbero i bianconeri a spuntarla in virtù del miglior piazzamento in campionato.

E dire che le cose sembravano mettersi molto bene per il Marola, con quel precoce gol di Vargas Rojas, lesto ad avventarsi su un pallone respinto da Taggiasco su un tiro-cross di Di Muri. Poi il Cadimare è andato reagendo, chiamando Pietra a due mezzi miracoli, dapprima con un colpo di testa di capitan Desogus e quindi con un tiro di Ambrosi; finché a ripresa inoltrata ecco il pareggio di Sicuro con un’ “incornata” su punizione-cross del subentrato Afonso Calefe: quest’ultimo finalmente al rientro.

Tabellino.

MAROLACQUASANTA – CADIMARE 1 – 1

MARCATORI: Vargas Rojas al 9’ e Sicuro all’ 81’.

MAROLACQUASANTA: Pietra, Bianchini, Gigante; Porqueddu (77’ Odone), Tortorelli, D’ Imporzano; Paparcone (89’ Garibotti), Tartarini, Vargas Rojas; Quattromani e Di Muti. A disp. Ancorati, Eminente, Beltrano, Boccino, Tregrosso, Piastra, Ricciardi. All. Tonelli.

CADIMARE: Taggiasco, Tomagnini, Belatti (70’ Afonso Calefe); Dieli, Sicuro, Conti; Desogus, Ambrosi, Portoghese; Mathibedi e Di Vittorio (55’ Vigiani). A disp. Rossi, Mauro, Manfredi, Scatigna, Leotta, Podenzana, Cutugno. All. Baudone.

ARBITRO: Trabucco di Chiavari; assistenti Simoncini e Vecchiarelli della Spezia.

Nella foto la tifoseria cadamota