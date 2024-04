Brescia-Spezia 0-0: Una corsa serrata alla salvezza

Nella sfida tra Brescia e Spezia, valida per la 35^ giornata di Serie B e terminata con un pareggio 0-0, le squadre si giocavano una la salvezza e l’altra i play off, in un match teso e equilibrato.

Nonostante gli sforzi da entrambe le parti, il risultato finale è rimasto in bilico fino all’ultimo minuto.

Durante la partita, entrambe le squadre hanno dimostrato grande attenzione difensiva, con lo Spezia che si è proposto in avanti con determinazione, ma senza riuscire a capitalizzare le opportunità create.

Nel secondo tempo, le occasioni da gol si sono moltiplicate su entrambi i fronti, con entrambe le squadre che hanno cercato, ma invano, di sbloccare la partita.

Il risultato è rimasto invariato fino alla fine, con lo Spezia che ha sfiorato la vittoria in un’azione che ha visto Kouda colpire la traversa nel tentativo di segnare il gol decisivo.

Nonostante il pareggio, la lotta per la salvezza continua per entrambe le squadre, con la corsa alla permanenza in Serie A che si fa sempre più avvincente.

Il tabellino

BRESCIA – SPEZIA 0-0

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Van de Looi (66’ Paghera), Besaggio (66’ Huard); Bjarnason (46’ Bertagnoli), Galazzi (77’ Ferro); Bianchi. A disposizione: Avella, Fares, Moncini, Mangraviti, Cartano, Fogliata, Papetti. Allenatore: Maran.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Mateju, Nikolaou, Hristov; Vignali (71’ Reca), Bandinelli (56’ Kouda), Salvatore Esposito, Nagy, Elia (84’ Jagiello); Di Serio (84’ Francesco Pio Esposito), Falcinelli (56’ Verde). A disposizione: Zovko, Wisniewski, Tanco, Moro, Gelashvili, Candelari, Bertola. Allenatore: D’Angelo.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo. ASSISTENTI: Cavallina di Parma e Ceolin di Treviso.

AMMONITI: Bisoli (B), Vignali (S), Mateju (S).

NOTE: Spettatori: 5.321 (345 ospiti). Calci d’angolo: 5-5. Recupero: 1’-4’.