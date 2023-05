Calcio, D. Bosco Sp neocampione provinciale Under 15

Non si calma, al settore giovanile del Don Bosco Spezia, l’euforia per il titolo provinciale della categoria Giovanissimi conseguito dagli Under 15 rossoneri; sotto la guida tecnica di mister Lorenzo Feltrin (che per una promessa ai suoi giocatori s’è tagliato subito la barba…).

Ecco la “rosa” oratoriana neocampione.

Portieri – Esposito Diego, Ludovico Davide, Venturini Dimitri.

Difensori – Ardenghi Daniele, Dapelo Leonardo, Lavagnini Thomas, Maddaloni Stefano, Moggia Manuel, Pannullo Giacomo,

Parisi Niccolò, Rodriguez Vicente Narlin.

Centrocampisti – Bergaglio Lorenzo, Bisogno Alessandro, D’ Annibale Matteo, Moggia Davide, Panunzio Francesco,

Sacconi Marco.

Attaccanti – Bugliani Luca, Carletti Davide, Crovara Andrea, Enriquez Gonzales Bryant, Resta Samuele, Tomaino Matteo.

Quest’ultimo il capocannoniere della squadra con 16 gol, D’ Annibale il capitano e Parisi il suo “vice”, i quattro d’annata 2009: Enriquez Gonzales, Narlin, Sacconi e Venturini.