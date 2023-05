Cremonese-Spezia 2-0, Ekdal: Risultato ingiusto

Nel post-partita di Cremonese-Spezia, il centrocampista aquilotto Albin Ekdal ha commentato la sfida dello “Zini”.

“È difficile spiegare questa sconfitta, nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni per andare in vantaggio, così come anche dopo il gol di Ciofani. Abbiamo concesso poco o nulla e la Cremonese è stata brava a sfruttare le poche occasioni che ha avuto.

Nel calcio chi fa gol vince, quindi è sempre il risultato a parlare, però la squadra ha dimostrato di essere nella condizione di fare punti, il risultato è bugiardo e nel complesso la prestazione anche questa sera c’è stata. In questo momento abbiamo questo problema, giochiamo, dominiamo, ma non riusciamo a segnare. Ora mancano quattro partite e dobbiamo compattarci per invertire la rotta.

Siamo un bel gruppo, la compattezza dello spogliatoio è sempre stata la nostra forza e ora dovremo continuare ad aiutarci e stringerci attorno alla squadra. Da domani ci ritroveremo e guarderemo avanti, la prima cosa da fare è recuperare, sia fisicamente che mentalmente e cominciare a pensare già al Milan”.