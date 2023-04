Calcio – Il Cadimare avvia i playout

Cadimare – <Speriamo che l’avere qualche vantaggio in più non ci crei qualche motivo di tensione>.

Le parole sono del direttore generale del Cadimare, Roberto Podenzana, allorché si riferisce ai vantaggi che la miglior posizione di classifica in campionato attribuisce ai cadamoti nel playout (per la permanenza in Promozione ligure) contro il Marolacquasanta: si gioca all’ “Astorre Tanca” domenica 30/4, ore 17.30, poi “retour-match” al “Denis Pieroni una settimana dopo…eventuali tempi supplementari in quest’ultima occasione, però senza calci di rigore finali, perché a spuntarla sarebbe se mai appunto la squadra meglio piazzatasi in “regular season” e basta.

Fra i bianconeri dovrebbero mancare Murati e Plicanti; arbitra Trabucco di Chiavari con assistenti Simoncini e Vecchiarelli della Spezia.

Nella foto il capitano bianconero Diego Desogus