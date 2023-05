Calcio – Cadimare vittorioso e salvo

La Spezia – Al “Denis Pieroni” s’incendia nell’ultima ventina di minuti una partita che sino a quel momento aveva visto sullo zero a zero il playout di ritorno (1-1 all’andata al “Tanca”) fra Marolacquasanta e Cadimare, con quest’ultimo che alla fine la spunta, assicurandosi così la permanenza in Promozione ligure; mentre il Marola retrocede in Prima Categoria. Sintetica cronaca dalla Pieve…

A metà del primo tempo Marolacquasanta pericoloso dapprima con Tartarini che sfiora il palo, quindi con Porqueddu che chiama Taggiasco a una “paratona”, i cadamoti rispondono poco prima dell’intervallo con una bordata di Ambrosi neutralizzata con qualche difficoltà da Pietra.

A pochi minuti dall’avvio della ripresa la mossa che si rivelerà decisiva da parte di mister Baudone, il quale rinuncia ai preziosismi del brasiliano.portoghese Afonso Calefe a beneficio della velocità del sudafricano Mathibedi, da parte sua coach Tonelli cerca maggior incisività inserendo il fantasista Eminente in luogo del terzino-mediano Gigante.

Al 21’ bianconeri in vantaggio con una rovesciata di capitan Desogus su tocco di testa di Mathibedi servito da Belatti su rimessa laterale, al 34’ pareggio di Vargas Rojas su cross di Di Muri, al 40’ Mathibedi decide la contesa in vertiginoso contropiede su lancio di Desogus. Agli sgoccioli espulso Garibotti.

Tabellino.

CADIMARE – MAROLACQUASANTA 2 – 1

MARCATORI: 66’ Desogus, 79’ Vargas Rojas, 85’ Mathibedi.

CADIMARE: Taggiasco (78’ Rossi), Belatti, Di Vittorio; Dieli, Sicuro, Conti; Desogus, Ambrosi, Portoghese (81’ Mauro); Afonso Calefe (49’ Mathibedi) e Tomagnini (39’ Plicanti e 90’ Manfredi). A disp. Rossi, Scatigna, Leotta, Podenzana, Vigiani. All. Baudone.

MAROLACQUASANTA: Pietra, Bianchini, Gigante (51’ Eminente); Porqueddu, Tortorelli (710 Castagnaro), Tartarini; D’ Imporzano, Quattromani (69’ Garibotti), Vargas Rojas; Paparcone e Di Muri. A disp. Ancorati, Beltrano, Guano, Odone, Martinez Garcìa, Piastra. All. Tonelli.

ARBITRO: Mazzoni, assistenti Vigne e Massa, di Chiavari.

Nella foto il Cadimare in festa alla fine