Sudtirol-Sampdoria 3-1: rimonta e beffa nel recupero. Pirlo espulso

Il vantaggio blucerchiato con Facundo Gonzalez al 53’, dura fino al 76’. Poi il disastro blucerchiato con la formazione di Bisoli che ribalta la situazione nel quarto d’ora finale con i goal di Odogwu al 77’, Casiraghi al 94’ e Pecorino al 98’.

Ed è l’ennesima rimonta subita dalla Sampdoria. Nell’ultimo quarto d’ora succede di tutto. Al 77’ Odogwu riporta in parità la partita. Borini spreca da dentro l’area una buona palla, al 94′ Ghilardi commette fallo in area di rigore su Merkaj e Casiraghi firma il sorpasso.

Al 98’ arriva anche il terzo goal di Pecorino per il 3-1.

Ma non è finita, al termine del match, Pirlo viene espulso per proteste.

Il tecnico della Sampdoria non sarà, così, in panchina in occasione del match contro il Palermo al Ferraris, il prossimo 4 novembre.

Il tabellino

Sudtirol-Sampdoria 3-1

Marcatori: 53′ Facundo Gonzalez, 77′ Odogwu, 94′ Casiraghi (rig.), 98′ Pecorino

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi ; Giorgini, Masiello, Davì, Vinetot; Peeters, Ciervo (62′ Cisco), Tait (88′ Broh), Rover (54′ Merkaj); Odogwu (88′ Pecorino), Rauti (46′ Casiraghi) All. Bisoli.

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami (81′ Girelli), Yepes (90′ Ricci), Vieira; Verre (65′ Askildsen); Esposito (81′ De Luca), Borini (90′ La Gumina). All. Pirlo.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Note: ammoniti Rover, Davì, Kasami, Facundo Gonzalez, Tait. Espulso Pirlo dalla panchina.