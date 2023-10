Pallavolo - Rainbow Spezia a Sampierdarena

La Spezia – Cerca la conferma in trasferta sabato 28/10, la neopromossa Rainbow Spezia, dopo l’esordio con successo interno nella 1.a giornata in cui le spezzine hanno rimontato 2 set al Volleyscrivia per imporsi al tie-break a Vezzano.

Capitan Cristiana Zonca e compagne viaggiano stavolta a Genova per affrontare il Paladonbosco, ora 20.30 nell’omonima struttura a Sampierdarena, arbitra Bozomo.

<Abbiamo smaltito l’emozione – riferisce il Direttore generale Patrik Mucciarelli – dell’esordio nella nuova categoria, successivamente in settimana abbiamo lavorato tanto, andiamo là per cercare di imporre il nostro gioco e incamerare punti>.

Tenuta morale buona. Il “bomber” Carlotta Ciappei ribadisce che questa squadra merita somma fidicia, l’ha dimostrato contro le busallesi, andare a vincere quando si è sotto di 2 set non è cosa da poco tanto più per una compagine fresca di categoria.