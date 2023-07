Mercato Genoa, il sogno di mezza estate è Mateo Retegui

Il mercato del Grifone è in fibrillazione per un nome di rilievo: Mateo Retegui è il grande sogno per l’attacco del Genoa.

L’attaccante classe 1999 di proprietà del Boca Juniors (club gemellato con i rossoblù) è attualmente in prestito al Tigre ed è un obiettivo del club genoano, che è disposto a fare uno sforzo economico per arrivare al giocatore. Il Genoa ci sta provando ma non è un obiettivo facile vista la folta concorrenza sul ragazzo. Per Retegui, in ottica Nazionale, sarebbe importante trovare continuità e farsi vedere in Italia nell’anno che porta all’Europeo. Un altro attaccante seguito dal Genoa è Lorenzo Colombo: il giocatore partirà in ritiro con il Milan, ma i rossoblù sono alla finestra nel caso in cui i rossoneri dovessero decidere di lasciarlo partire.