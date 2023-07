A Villanova domani Raduno sociale del Ruote d’Epoca

VILLANOVA D’ALBENGA – “Sarà una grande festa”- così ed in estrema sintesi esordisce il presidente del Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori Augusto Zerbone- raccontandoci come il sodalizio motoristico villanovese si sta preparando per ospitare il “Raduno Sociale” di domani. L’appuntamento per gli iscritti, da sempre appassionati delle vecchie signore della strada e legatissimi ad uno dei club più seguiti d’Italia, è a Villanova d’Albenga nei pressi della sede del sodalizio motoristico.

E’ lo stesso presidente a presentarci il programma: “ L’arrivo – spiega Zerbone- dei soci e l’iscrizione sono previsti a partire dalle ore 8 e 30 presso la sede del nostro club dove avverrà il posizionamento delle auto e delle moto d’epoca. Alle 10 e 30 è prevista la partenza per il giro panoramico a Pieve di Teco, in Valle Arroscia, con passaggio sul Colle di Nava e sconfinamento nella vicina provincia di Cuneo, con arrivo a Ormea”. Il pranzo si terrà alle ore 13 e 30 con prenotazione obbligatoria e a numero chiuso. “Abbiamo previsto anche la lotteria – conclude Zerbone- tra i partecipanti. Il raduno terminerà alle ore 16 con il saluto e l’arrivederci alle prossime e numerose iniziative che il nostro sodalizio organizza quasi ogni domenica”. Il costo dell’iscrizione, con colazione e pranzo, è di 40 euro. E’ possibile prenotare o chiedere informazioni nella sede di Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, in Via Molinetto 25 – Complesso Fiori di Pesco telefonando ai numeri 0182 580508, 0182 580044 e 370 3103102, oppure inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica info@ruotedepoca.it.

