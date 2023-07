Entella, il patron Gozzi: Da due anni rincorriamo il sogno serie B

Durante la tradizionale festa di fine stagione dedicata agli sponsor della Virtus Entella, il presidente Antonio Gozzi ha presentato le linee programmatiche della nuova stagione.

“Da due anni rincorriamo il sogno di riportare il club in B, non è un’impresa facile, la Serie C è un torneo davvero complicato. Occorre cercare di vincere il campionato, i play off sono una sorta di roulette russa. Nel girone di ritorno siamo stati la squadra professionistica italiana che ha raccolto più punti, ma non è bastato. Il calcio è questo, bisogna accettare i verdetti del campo ma anche pensare a come reagire”, ha spiegato il numero uno dell’Entella.

“Perdere un campionato così lascia parecchie scorie, anche per questo abbiamo deciso in maniera abbastanza coraggiosa di resettare e riaprire un ciclo: le squadre di calcio sono come le aziende, non stanno mai ferme, o crescono o declinano. Questo ciclo di giocatori era finito. Ora vogliamo aprirne uno nuovo e competitivo, per farlo dobbiamo puntare sui giovani. La nostra entusiasmante scommessa sarà questa. Questi ragazzi verranno affiancati da giocatori di esperienza che saranno per loro una guida e un pilastro. La crescita e lo sviluppo partono dal bisogno, se non c’è fame è difficile crescere e svilupparsi. I giovani calciatori hanno fame e quindi un sentimento agonistico spesso superiore a quello di giocatori più anziani e arrivati, una caratteristica fondamentale per la Serie C. Speriamo che questa sia un’intuizione giusta, lavoreremo con l’impegno e la dedizione di sempre. Ripartiremo dal tecnico Gennaro Volpe di cui abbiamo grande fiducia, pensiamo che lavorare con una squadra con molti giovani rappresenti anche per lui un’opportunità importante”.

Ambizioni in campo e sugli spalti, con l’obiettivo di un Comunale sempre più pieno: “Non possiamo rassegnarci ad avere 1500 persone allo stadio, noi abbiamo l’aspirazione di dare delle emozioni che possano accendere l’entusiasmo. Sta a noi creare le condizioni perché i tifosi vengano al Comunale e in tal senso stiamo studiando tante nuove iniziative a partire dalla prossima campagna abbonamenti”.

Infine, il ringraziamento alle aziende che sostengono il club: “In questo progetto avere al nostro fianco tanti sponsor è un onore ed è motivo di orgoglio. Cercheremo di coinvolgerli sempre più, dando visibilità, ma anche occasioni di business e facendo in modo che possano fare rete tra loro. A tutti va il mio ringraziamento, ci danno un grandissimo sostegno nel tenere l’Entella sempre ad alti livelli”.