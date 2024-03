Corso Europa, brucia bus Amt. Staglieno, betoniera perde carico. Traffico in tilt

Traffico in tilt stamane a Genova in direzione Centro città per chi proveniva dalla Val Bisagno e dal Levante.

Secpndo quanto riferito dai responsabili della Polizia locale, poco dopo le 8 in corso Europa, all’altezza dell’ospedale San Martino, si è sviluppato sviluppato un principio di incendio in un bus di linea Amt.

Nessun problema per le persone a bordo, fatte scendere in sicurezza dal personale. Tuttavia, il traffico veicolare è rimasto bloccato, con lunghissime code e tempi di percorrenza vicini ai 40 minuti per raggiungere il Centro città.

Il secondo episodio è successo in via Bobbio, nel sottopasso di Staglieno, dove una betoniera ha perso diverse decine di litri di calcestruzzo, rendendo impraticabile la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno deviato la viabilità sulle restanti parti della strada rimaste libere. Anche in questo caso si sono formate code chilometriche.