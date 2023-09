Calcio – Un Canaletto per il Cadimare sempre più straniero

Cadimare – Il Cadimare s’appresta a far visita al Canaletto Sepor all’ “Astorre Tanca”, domenica 3/9 alle ore 18, dopo il promettente turno d’andata con 1-1 al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina, per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione; intanto stringe per accaparrarsi un attaccante colombiano, in prova al “Pieroni”, che giocava recentemente da professionista in Argentina.

Si tratta del fantasista all’occorrenza esterno Sebastiàn Cardona Henao, colombiano classe 1999 di Cali, ma in questi ultimi anni di stanza al Racing di Cordoba: serie B (ma stiamo parlando del paese campione del mondo…) argentina. Ad ogni modo il nostro ha giocato pure in serie a in Ecuador e in Serie D in Sicilia. I cadamoti si stanno adoperando per tesserarlo, appoggiati da quella Soccer Academy di Gianmaria Lertora che ha già condotto in bianconero la punta sudafricana Olebojang Mathibedi e sta per fare altrettanto con Juval Lebron, difensore centrale portoricano in arrivo dalla Spagna.

Nel frattempo è entrato in “rosa” pure il giovanissimo Matteo Tonelli di annata 2005.

Nella foto Cardona, al centro, fra Mathibedi a sinistra e Lebron