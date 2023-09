Calcio – Magrazzurri all’esordio in Coppa Italia

Santo Stefano Magra – Turno d’andata, anziché di ritorno come per gli altri, in questo weekend per il Magrazzurri negli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione: più esattamente domenica 3/9, ore 18, al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra contro la Caperanese, dopo il rinvio a causa dell’allerta arancione la domenica precedente, non c’è stato tempo infatti né modo d’allestire il recupero in settimana; come riuscito invece a Levanto e Don Bosco Spezia che vi hanno pareggiato, poi 3-2 per i levantesi nel turno di ritorno a S. Terenzo, a proposito Vallescrivia-Intercomunale 2-1 a Ronco (all’indomani del 4-2 per il “Valle” a Beverino).

Sempre domenica 3 infine Canaletto Sepor-Cadimare alle 18 all’ “Astorre Tanca” spezzino, alla stessa ora Tarros contro il Rapallo Rivarolese al “Miro Luperi” sarzanese, ma pire qua si tratta di un turno d’andata…

Nella foto l’allenatore del “Magra” Giovanni Putti, a destra, insieme all’assistente Federico Battaglia