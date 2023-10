Bivio A10-A26 e Arenzano, Tir in fiamme: traffico bloccato

Ancora caos autostrade in Liguria. Stamane il traffico è rimasto Traffico bloccato sull’autostrada A10 Genova-Savona tra il bivio per la A26 e Arenzano, in direzione Ventimiglia, per un Tir andato in fiamme.

Al momento si registrano circa 4 chilometri di coda, in forte aumento.

L’incendio è divampato nella parte posteriore del mezzo pesante, quando si trovava all’altezza di Crevari.

Il conducente del Tir ha si è fermato e ha staccato la motrice. Poi ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute due quadre dei vigili del fuoco, i tecnici di Autostrade per l’Italia e gli agenti della Polizia stradale.

Altri problemi nella tratta compresa tra Savona e Spotorno in A10, dove al momento si registrano 7 chilometri di coda a causa di un grosso cantiere in direzione Francia.