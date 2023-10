Savona, tenta di strangolare la moglie: 42enne albanese arrestato

Ha tentato di strangolare la moglie dopo una lite, ma quando si e’ reso conto che la donna non respirava piu’, ha chiamato i soccorsi e poi e’ stato arrestato dai carabinieri di Savona per tentato omicidio.

La donna, in condizioni critiche, e’ stata ricoverata all’ospedale San Paolo di Savona.

I militari, giunti sul posto, hanno trovato il marito della vittima, un 42enne di origini albanesi, ma da anni residente nella citta’ della Torretta, che avrebbe già confessato di avere tentato di strangolare con tutte le proprie forze la moglie 31enne, fermandosi solo quando si era accorto che la donna non respirava piu’.

La donna aveva cercato rifugio chiudendosi a chiave nella camera da letto, ma lo straniero avrebbe sfondato la porta in preda a una furia violenta.

Il personale sanitario ha tentato per diversi minuti di rianimarla e, solo dopo quasi un’ora, per fortuna la paziente ha ripreso i sensi cominciando a respirare autonomamente. Resta sotto osservazione ospedaliera.

In casa anche i loro quattro figli , nelle camere a dormire. La coppia veniva descritta come “normale” e i carabinieri hanno riferito che non c’erano mai state denunce di violenza.